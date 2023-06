Lozano pazzo di Napoli | messaggio d’amore ai tifosi – VIDEO

(Di martedì 6 giugno 2023) Tra i protagonisti del2022-23 c’è Hirvingche è diventato il primo messicano della storia a vincere uno Scudetto. La sua stagione non è stata entusiasmante dal punto di vista dei numeri, così come quella di Matteo Politano, per il lavoro di sacrificio che ha chiesto Luciano Spalletti ai due esterni destri. Ma la vittoria dello Scudetto ha reso immortale e indimenticabile nella memoria deidelanche il nome diche, ora, ha il futuro in bilico. Il suo contratto scade nel 2024 e ci sono molte voci di addio, visto il rinnovo di difficile realizzazione.innamorato di: “Come un sogno” Dopo lo Scudetto, è diventata virale un’immagine di Hirvingal centro del campo in lacrime durante un lungo abbraccio ...

