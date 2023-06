L’oscurantismo culturale dilagante in Occidente

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 giugno 2023) Il mix di “politically correct”, “wokismo” e “cancel culture” si sta man mano trasformando in un cancro che rischia di divorare non solo le università anglo-americane, ma anche le società delle due nazioni leader dell’. I lettori potrebbero pensare che chi scrive stia esagerando, ma purtroppo non è così. Lo dimostrano, tanto per iniziare, alcuni recenti episodi avvenuti nei due più antichi e prestigiosi atenei britannici: Oxford e Cambridge. Censura a Oxford La società studentesca “Oxford Union” ha invitato a parlare la filosofa femminista Kathleen Stock, che recentemente ha dovuto lasciare l’Università del Sussex dopo aver ricevuto numerose minacce, e subito altrettanti boicottaggi. Pur essendo per l’appunto femminista, la Stock ha posizioni “eterodosse” sull’identità di genere, poiché sostiene che il sesso è un fatto naturale e non ...