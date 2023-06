L’orologio Orient Star Diver arriva in due varianti di colore ispirate all’oceano

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 6 giugno 2023) Giusto in tempo per l’estate,ha lanciato due nuovi orologi subacquei nell’ambito dellaSports Collection. I nuovi segnatemposono proposti con quadranti diblu profondo e verde scuro, entrambi ispirati alla profondità e al fascino misterioso dell’oceano. Con una cassa in acciaio inossidabile di 43 mm, gli orologi