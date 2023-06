Lombardia | Mazzali | ' web droga per giovani | ' Mille Miglia solidale' parlerà di dipendenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - "L'iniziativa mi rende doppiamente felice perché la bellezza della storica gara automobilistica '', che attira appassionati e turisti da tutto il mondo, si conferma aperta all'inclusione e alla solidarietà. Secondariamente, è un modo per parlare di 'patologiche', una piaga sociale che ho trattato da consigliere regionale, come prima firmataria della legge contro lecon cui abbiamo potenziato il sistema regionale a contrasto al consumo die altre patologie analoghe, come quelle legate alla rete e alle scommesse. Malattie vere e proprie e, come evidenziai già tre anni fa, che colpiscono anche i minori. Un fenomeno che non accenna a diminuire". Lo ha detto Barbara, assessore a Turismo, Marketing territoriale, ...