Lombardia | Fontana firma ordinanza per prevenzione e controllo peste suina africana

(Di martedì 6 giugno 2023) Milano, 6 giu. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Attilio, hato un'contenente disposizioni per lae ildella(Psa), una malattia virale non trasmissibile all'uomo che colpisce i suini e i cinghiali. Lo rende noto la Regione, precisando che attualmente nessun caso di Psa ha interessato direttamente lama, soprattutto in provincia di Pavia, l'attenzione è altissima, in quanto si tratta del territorio più vicino alle aree infette del Piemonte. La vicinanza rispetto agli ultimi rinvenimenti di cinghiali positivi in Piemonte ha portato all'allargamento della zona di restrizione che, in base ai regolamenti comunitari emanati ad ...