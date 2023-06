Lombardia | alla presidenza dell’Arpa vincerà lo spoil system o la candidata dal basso?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Giovedì primo giugno era la scadenza del bando pubblico per la presentazione della proposta di candidatura per la nomina del presidente dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente: Arpa. Regioneha proprio deciso di fare le cose per bene. In modo trasparente. Bene, la domanda di questo mio post è:contro cittadini, chi vince? Un quesito ancora aperto, si spera. In aiuto il racconto di alcuni frammenti della recente vicenda che dovrebbe concludersi a breve. Il Pirellone e il suo bando pubblico per un incarico di 5 anni: aperto a candidati, numero firme necessarie? 100. Nei giorni scorsi – esattamente il 31 maggio – il collega Andrea Montanari, sul quotidiano La Repubblica, pagina di Milano, scrive (meglio come si usa dire “era”) quella che definisce “la nuova presidente in pectore ...