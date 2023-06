Lobotka | lettera stupenda ai napoletani | “Lo Scudetto è di tutti voi”

(Di martedì 6 giugno 2023) Stanislavpubblica sul proprio profilo instagram unaai: “Loè divoi” Stanislaventra ancor di più nel cuore dei. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista slovacco della Serie A ha scritto unain cui ringrazia i tifosi. L’ex Celta Vigo ha dato un tocco in più al centrocampo del Napoli grazie alla sua tecnica sopraffina e splendida visione di gioco.gli addetti ai lavori hanno apprezzato il suo modo di giocare, che ha strabiliato. La palla tra i suoi piedi è come se fosse in banca, con Lobo che non la perdeva mai.scrive una bellissimaai ...

Il Napoli batte la Samp: Spalletti saluta commosso, De Laurentiis punta al nuovo tecnico. Osimhen segna e apre alla permanenza, Kvara urla: "Napoli ti amo" ...Chi l'avrebbe mai detto che quel centrocampista arrivato nel 2020 dal Celta Vigo potesse dare tanto al Napoli.