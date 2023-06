Lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia si giocherà a Reggio Emilia

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - Loper evitare la retrocessione in serie B trasi disputerà al "Maipei Stadium - Città del Tricolore" didomenica 11 giugno alle 20,45. Lo decisione è stata comunicata dalla Lega di serie A. I liguri sono la squadra 'di casa' per effetto della classifica avulsa. Se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato dovesse essere in parità, si passerà direttamente ai calci di rigore, senza supplementari.

Dietrofront sulla sede dellotra Spezia e Verona: la sfida per rimanere in Serie A si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non alla Dacia Arena di Udine, come emerso nella giornata di ieri. La decisione ...Inizialmente era stata indicata la Dacia Arena di Udine MILANO - Sarà il ' Mapei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia a ospitare il decisivotra Spezia ed Hellas Verona ,...AGI - Loper evitare la retrocessione in serie B tra Spezia e Verona si disputerà al 'Maipei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia domenica 11 giugno alle 20,45. Lo decisione è stata ...

Spezia-Hellas Verona, Reggio Emilia scelta come sede dello spareggio salvezza Sky Sport

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha espresso tutta la propria soddisfazione: «Accogliamo con favore la decisione di disputare al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo spareggio salvezza ...Tutto ribaltato per lo spareggio per la permanenza in Serie A tra Spezia e Verona. A differenza di quanto era previsto fino a qualche ora fa, la Lega ha preferito cambiare la sede della partita: non s ...