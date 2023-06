LIVE Italia-Argentina | Nations League volley 2023 in DIRETTA | si gioca in serata | azzurri con tante novità

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella prima sfida deglinella: di fronte a Ottawa in Canada. I sudamericani tornano ad incrociare le armi con l’a quasi due anni di distanza dal 3-2 che eliminò glidal torneo olimpico di Tokyo. E’ un debutto tutt’altro che semplice per la Nazionale non ancora al completo di Fefè De Giorgi che si trova di fronte una Nazionale esperta e coriacea come quella allenata da Marcelo Mendez che, nel primo incontro della trasferta canadese, vorrà partire con il piede giusto. E’ una Nazionale sperimentale, quella ...

LIVE Italia-Argentina, Nations League volley 2023 in DIRETTA: inizia l'avventura dei campioni del mondo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida degli azzurri nella Volley Nations League 2023: di fronte a Ottawa in Canada Italia e Argentina. I s ...Oggi martedì 6 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ottawa (Canada) per incominciare la loro avv ...