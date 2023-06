LIVE – Italia-Argentina 0-1 22-25 | 17-20 | VNL maschile 2023 in DIRETTA

(Di martedì 6 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo le azzurre di Davide Mazzanti, tocca agli azzurri di Fefé De Giorgi tornare in campo per iniziare il torneo internazionale, banco di prova in vista di Europei e preolimpici. I campioni del mondo e d’Europa in carica aprono le danze sfidando la formazione sudamericana, bronzo olimpico in carica, guidati dalle sapienti mani del palleggiatore Luciano De Cecco. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.30ne di martedì 6 giugno alla TD Place Arena di Ottawa, in Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

Arriva in elicottero, dopo ildi Rimini. Un concerto in cui l'inaspettato è parola chiave (non ...è questione di destra o di sinistra - dice salutando i giornalisti - Si parla di grandeur, ...A stabilirlo è stata la stessa scena hip hop, attraverso i suoi protagonisti: inmolti fra i ... IL TOUR Dopo il grandissimo successo del 2022, Red Bull 64 Barstornerà in Piazza Ciro ......Compagnia Impertinente impegnata in una tournée esilarante nei maggiori Comedy Club d'. Si ... Faremo rivivere queste storie, perché il viaggio è anche questo: incontro e scambio lontano dai ...

LIVE Italia-Argentina, Nations League volley 2023 in DIRETTA: si gioca in serata, azzurri con tante novità OA Sport

La partita Italia - Corea del Sud di Giovedì 8 giugno 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale dei Mondiali Under 20 ...Uno degli ultimi provocatori. Perché se c'è una parola nella musica che scuote le masse come nessun’altra, è Vasco Rossi. E come il Blasco che ...