LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ancora Laporte! Il francese vince e rafforza il primato nella generale

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport! Al termine di unatotalmente tranquilla, dove non si è formata neppure una vera e propria fuga, volata doveva essere e volata è stata. Il leader della classifica, Christophe Laporte, si è imposto, così come aveva fattoprima frazione, anticipando Bennett, Groenewegen e Matteo Trentin, alla fine quarto. LA CLASSIFICADELDELDOPO LA TERZA1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 12:21:28 2 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 0:11 3 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost 0:17 4 HERREGODTS ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile arrivo in volata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Sono 80 i km al traguardo! 15.14 Gruppo in pianura, velocità alta. Difficile portare via una fuga. 15.10 Meno di 30 km al traguardo volante di Sainte-Fo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LAAAAAAAAAAAAAPORTE! Ancora lui, sempre lui, anche sul traguardo di Le Coteau. Bissa il successo della prima tappa rafforzando il primato in testa alla genera ...