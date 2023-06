LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ancora Laporte! Il francese rafforza il primato nella generale | Ciccone è sesto

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport! Al termine di unatotalmente tranquilla, dove non si è formata neppure una vera e propria fuga, volata doveva essere e volata è stata. Il leader della classifica, Christophe Laporte, si è imposto, così come aveva fattoprima frazione, anticipando Bennett, Groenewegen e Matteo Trentin, alla fine quarto. LA CLASSIFICADELDELDOPO LA TERZA1 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 12:21:28 2 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 0:11 3 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost 0:17 4 HERREGODTS ...