LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 90 km al traguardo! La corsa riparte dopo una leggera neutralizzazione

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Laè ripartita! Mancano poco più di 90 km al traguardo. 14.50 Laovviamente è stata neutralizzata. 14.45 La direzione di gara ha comunicato ora ai corridori che non si farà nessuna deviazione sul percorso. Sono fase confuse: il gruppo dovrebbe rimanere su una sola carreggiata della sede stradale e proseguire senza problemi, per poi riprendere normalmente la sua andatura. 14.40 I corridori effettueranno un percorso rallentando l’andatura. 14.36 Sono 105 i km all’arrivo! 14.32 C’è un blocco stradale in corso, la direzione di gara ha comunicato unamodifica del percorso per evitare problemi. 14.28 Temperatura sulla: 21° C. 14.24 Il gruppoaver superato la Côte de Bellevue-la-Montagne sta ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile arrivo in volata OA Sport

