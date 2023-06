LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km all’arrivo! In tanti provano a organizzare una fuga

Leggi su oasport

15.20 Insieme al Team Jayco AlUla in testa al gruppo c'è anche la BORA Hansgrohe. 15.17 Sono 80 i km al traguardo! 15.14 Gruppo in pianura, velocità alta. Difficile portare via una. 15.10 Meno di 30 km al traguardo volante di Sainte-Foy-Saint-Sulpice. 15.05 Adesso in testa al gruppo siscatti e controscatti per portare via una. 15.00 Il Team Jayco AlUla si è incaricato di prendere in mano la corsa. 14.55 La corsa è ripartita! Mancano poco più di 90 km al traguardo. 14.50 La corsa ovviamente è stata neutralizzata. 14.45 La direzione di gara ha comunicato ora ai corridori che non si farà nessuna deviazione sul percorso. Sono fase confuse: il gruppo dovrebbe rimanere su una sola carreggiata della sede stradale e proseguire senza problemi, per poi ...