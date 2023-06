LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 70 km al traguardo! Sembra inevitabile la volata

Leggi su oasport

15.30 Sono 70 i km all'arrivo! 15.25 Leggero problema meccanico per Jonas Vingegaard, ma il danese può ripartire senza problemi. 15.20 Insieme al Team Jayco AlUla in testa al gruppo c'è anche la BORA Hansgrohe. 15.17 Sono 80 i km al15.14 Gruppo in pianura, velocità alta. Difficile portare via una fuga. 15.10 Meno di 30 km al traguardo volante di Sainte-Foy-Saint-Sulpice. 15.05 Adesso in testa al gruppo si provano scatti e controscatti per portare via una fuga. 15.00 Il Team Jayco AlUla si è incaricato di prendere in mano la corsa. 14.55 La corsa è ripartita! Mancano poco più di 90 km al traguardo. 14.50 La corsa ovviamente è stata neutralizzata. 14.45 La direzione di gara ha comunicato ora ai corridori che non si farà nessuna deviazione sul percorso. Sono fase confuse: il gruppo ...