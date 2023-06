LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo! Maxi caduta in gruppo | coinvolto Alaphilippe

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00VIOLENTISSIMA IN, ma non solo. 15.58 Mancano 50 km al15.56 Laporte si è preso quindi un secondo effettivo in classifica generale sue due su Trentin. 15.52 Al traguardo volante: Laporte,, Trentin. La maglia gialla fa suo questo sprint. 15.51 Un chilometro al traguardo volante di Sainte-Foy-Saint-Sulpice. 15.48 La velocità delora si attesta intorno ai 50 km/h. 15.43 Sono 60 i km al15.39 Tante squadre si alternano in testa al, ma non sembrano esserci velleità di orchestrare una fuga. 15.35 Ilpedala senza ...

Nei giorni successivi sarà possibile salire a bordo dell'imbarcazione e fare un, come sulla ...//theoceanracegenova.com/ocean -- park - genoa Giovedì 29 e venerdì 30 giugno, grazie ad una ...Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1sono disponibili anche instreaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. Il team principal Andrea Palma dichiara: "Vallelunga è sempre ...Nei giorni successivi sarà possibile salire a bordo dell'imbarcazione e fare un, come sulla ...Genova ha risposto molto bene al Learning Program di questa edizione e siamo certi che l'Ocean...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile arrivo in volata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Sono 80 i km al traguardo! 15.14 Gruppo in pianura, velocità alta. Difficile portare via una fuga. 15.10 Meno di 30 km al traguardo volante di Sainte-Fo ...Terza tappa oggi, martedì 6 giugno, del Giro del Delfinato 2023. Sarà una giornata con altissima probabilità di arrivo allo sprint, con due nomi tra quelli più accreditati per la vittoria: Sam Bennett ...