LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo! Alaphilippe rientra in gruppo senza conseguenze

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Sono 40 i km all’arrivo! 16.10 Un po’ di stretching nelle retrovie del, qualcuno ne approfitta per rifornirsi alle ammiraglie. 16.07è tornato ininsieme ad un’altra quindicina di corridori. 16.05 Ildista progressivamentendo. 16.02 La corsa sta andando avanti regolarmente. Caduta anche per Herregodts e Taaramae. 16.02 Anche Landa fra i coinvolti. 16.00 CADUTA VIOLENTISSIMA IN! Coinvolto, ma non solo. 15.58 Mancano 50 km al15.56 Laporte si è preso quindi un secondo effettivo in classifica generale sue due su Trentin. 15.52 Al traguardo ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile arrivo in volata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Sono 80 i km al traguardo! 15.14 Gruppo in pianura, velocità alta. Difficile portare via una fuga. 15.10 Meno di 30 km al traguardo volante di Sainte-Fo ...Terza tappa oggi, martedì 6 giugno, del Giro del Delfinato 2023. Sarà una giornata con altissima probabilità di arrivo allo sprint, con due nomi tra quelli più accreditati per la vittoria: Sam Bennett ...