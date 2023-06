LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km all’arrivo! Lunga preparazione alla volata

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Meno di 30 km16.23 Problemi meccanici per Alaphilippe, che non è ancora al meglio dopo la caduta. Riparte il francese che si riaggancia nuovamente al gruppo. 16.20 Il gruppo sembra voler recuperare il tempo perduto: l’andatura in testa al plotone ora è spaventosa. 16.16 Andrey Zeits (Astana) si è ritirato in seguitocaduta precedente successa in mezzo al gruppo. 16.12 Sono 40 i km16.10 Un po’ di stretching nelle retrovie del gruppo, qualcuno ne approfitta per rifornirsi alle ammiraglie. 16.07 Alaphilippe è tornato in gruppo insieme ad un’altra quindicina di corridori. 16.05 Il gruppo di Alaphilippe sta progressivamente rientrando. 16.02 La corsa sta andando avanti regolarmente. Caduta anche per Herregodts e Taaramae. 16.02 ...