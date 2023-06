LIVE Djokovic-Khachanov 4-6 | 7-6 | 6-2 | 6-4 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | battaglia nei primi due set | poi dominio per il serbo

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio, dritto e chiusura al volo. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Altra palla corta di rovescio. Ne ha giocate più di 15 quest’oggi. 5-4 Risposta aggressiva di dritto e altro break! 0-40 Smorzata di rovescio perfetta e chiusura! 0-30 Dritto vincente di. 0-15 Doppio fallo. 4-4 Doppio fallo. Arriva il controbreak 30-40 Largo il dritto disul rovescio profondissimo di. 30-30 Rovescio in rete di. 15-30sbaglia un rovescio a punto già chiuso. Sopra la rete dopo una smorzata ancora una volta ben giocata. 15-15 Torna a sbagliare un dritto in lunghezza. 15-0 Smorzata di rovescio, arriva male il russo. 4-3 Prima vincente erimane ...

punteggio di 4 - 3 percon Khachanov alla battuta 16.08 - SET KHACHANOV Grazie a un break arrivato nel quinto game, Karen Khachanov si aggiudica il primo set contro Novak, 6 - 4 15.Il programma di oggi al Roland Garros UOMINI(3) vs Khachanov (11) - 3° match dalle 11

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Largo il dritto di Khachanov. Djokovic che non sbaglia più adesso. 15-0 Perfetta la smorzata col dritto di Khachanov. 2-0 Ace (5). Con il quinto ace consoli ...Cresce sempre di più l’attesa per scoprire i primi due semifinalisti del Roland Garros. Nella giornata di oggi 6 giugno Novak Djokovic affronterà Karen Khachanov non prima delle ore 15:00. Bisognerà a ...