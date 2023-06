LIVE Djokovic-Khachanov 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break del russo!

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Fa un buco nel terreno col drittodal centro a uscire.! 40-A Altra gran risposta stavolta con il rovescio. Quinta palladel game. 40-40 Lungo il dritto di. 40-A Risposta nei piedi didel russo. 40-40 Mette largo lo smash conspiazzato. Era già! 40-A Non passa la smorzata di rovescio del serbo. 40-40 Smorzata non riuscita di, arriva facile e chiude. A-40 Palla corta di, arriva e ricama in diagonale il serbo. 40-40 Che scambio!! Non riesce a sfondarela difesa del serbo, alla fine perde il rovescio. 30-40 ...

Il programma di oggi al Roland Garros UOMINI (3) vs Khachanov (11) - 3° match dalle 11

LIVE Djokovic-Khachanov, Roland Garros 2023 in DIRETTA: ostacolo russo per il serbo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 In campo il primo match femminile tra Muchova-Pavlyuchenkova sul Philippe Chatrier. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta Live del quart ...Oggi, sul campo Philippe Chatrier a Parigi, Novak Djokovic e Karen Khachanov si affronteranno nella sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros 2023. Un match in cui il campione serbo è nett ...