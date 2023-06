LIVE – Alcaraz-Tsitsipas | quarti Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 6 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale del. La carriera del giovane fenomeno spagnolo è iniziata da poco, è sul circuito maggiore da un paio di anni, non di più. Eppureè già costretto a fare i conti contro un avversario che non è mai riuscito a battere neanche quando l’attuale numero uno al mondo si affiaccava le prime volte in contesti importanti. Su quattro incontri,ha vinto tutte e quattro le volte, sia sul cemento che sulla terra battuta. Meno di due mesi fa a Barcellona è finita 6-3 6-4 in favore del padrone di casa, che parte chiaramente favorito. Ma il greco qui ha una certa esperienza e anche una finale sulle spalle. ...

avanti 5 - 2 su Musetti 18:21 -piazza di nuovo l'allungo e torna in controllo del secondo set, dopo aver vinto il primo. Musetti ora al servizio sotto 2 - 4 18:12 - Aumenta il ...Le prime quattro sfide degli ottavi di finale al Roland Garros , vedono l'uscita di scena dei tennisti italiani: Khachanov batte Sonego in quattro set,elimina Musetti (6 - 3, 6 - 2, 6 - 2) Djokovic liquida Varillas, Tsitsipas estromette Ofner.Il numero 3 del mondo, che ha perso lo scettro di leader del ranking in favore di Carlosa ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI ORDINE ...

LIVE Musetti-Alcaraz 3-6, 2-6, 2-6 Roland Garros 2023 in DIRETTA: spagnolo ingiocabile, match a senso unico OA Sport

Novak Djokovic scenderà in campo per la 14ª volta in un match dei quarti del Roland Garros. L'ex numero 1 oggi sfiderà il russo Khachanov, giustiziere di Sonego. L'incontro non inizierà prima delle 14 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.24 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.23 Alcaraz è stato nettamente superiore a Musetti in ...