LIVE Alcaraz-Tsitsipas | 6-2 | 6-1 | 7-6 Roland Garros 2023 in DIRETTA | lo spagnolo domina il greco e si regala la semifinale con Djokovic

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2, 6-1, 7-6 Game, set and match: con il serve and volley l’iberico chiude la partita ed accede allaalper la prima volta in carriera. 6-5 ACE per, che annulla così il quinto match point. Ora però serve lo. 6-4 Fantastico rovescio lungolinea giocato dal, dopo una buona prima ad uscire. Seconda 6-3 Gran punto vinto da, che con un grande dritto in top costringe l’avversario ad accorciare e poi chiude con il rovescio dal centro del campo. Seconda 5-3 Gran servizio ad uscire per, che poi gestisce bene un complicato lob. 4-3 Rimane in scia, con una buona prima ad ...

6 - 2 6 - 1dopo 65 minuti senza storia 21:02 -strapazza il greco nel primo set: 6 - 2 con un parziale da 29 punti a 16 20.30 - Carlose Stefanos Tsitsipas sono in campo ...PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe - Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in ......finale fra colui che gli ha recentemente strappato il primato del ranking maschile Carlose ...

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe-Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in semifinale. Il greco piaz ...Novak Djokovic in semifinale al Roland Garros: il russo Khachanov battuto in quattro set. Nella sessione serale il n°1 del mondo Carlos Alcaraz sfida il greco Stefanos Tsitsipas. Tra le donne la prima ...