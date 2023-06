LIVE Alcaraz-Tsitsipas | 6-2 | 6-1 | 3-0 Roland Garros 2023 in DIRETTA | break di vantaggio per lo spagnolo nel terzo set

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Termina di poco larga la risposta lungolinea di. 30-15 Punto da manuale per: servizio ad uscire, rovescio dal lato opposto e smash a chiudere il punto. 15-15 Ottimo punto giocato dal greco che si apre il campo con servizio e dritto e poi chiude con una buona volee. 0-15si ritrova in corpo la palla dopo l’accelerazione lungolinea dello, con la palla che termina lunga. La partita in questo momento si gioca sui turni di battuta di Carlos. Lofino ad ora ha messo in campo 78% di prime palle, ottenendo l’86% di punti con la prima e il 50% dei punti con la seconda. Per l’iberico fino ad ora 3 ACES e 1 doppio fallo. 3-0 Gioco: con ...

Attende il vincente di- Tsitsipas, in programma alle 20.15 18.47 - Khachanov riacciuffa Djokovic, 4 pari 18.45 - Djokovic mantiene il vantaggio conquistato in avvio di set e guida 4 - 3 e ...PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe - Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in ...finale fra colui che gli ha recentemente strappato il primato del ranking maschile Carlose ...

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe-Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in semifinale. Il greco piaz ...Novak Djokovic in semifinale al Roland Garros: il russo Khachanov battuto in quattro set. Nella sessione serale il n°1 del mondo Carlos Alcaraz sfida il greco Stefanos Tsitsipas. Tra le donne la prima ...