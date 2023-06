LIVE Alcaraz-Tsitsipas | 6-2 | 3-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA | break di vantaggio per lo spagnolo nel secondo set

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Con una buona volee in allungo il greco chiude il punto, dopo non aver chiuso il punto in precedenza con lo smash. 0-30 Terzo doppio fallo dell’incontro per, che si trova nuovamente ad inseguire. 0-15 Sbatte sul nastro il dritto in uscita dal servizio del greco, il quale ha vinto il 28% degli scambi che sono durati meno di 5 colpi. 3-1 Gioco: fantastica stop volley delloa chiudere questo game. 40-15vanifica una grandissima risposta lungolinea, spedendo lungo un comodo dritto dal centro del campo. 30-15 Il servizio dellopulisce la riga, non rimbalzando regolarmente e mettendo in crisi la risposta del greco. 15-15 Termina lungo il dritto di, che ...

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe - Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in ...Attende il vincente di- Tsitsipas, in programma alle 20.15 18.47 - Khachanov riacciuffa Djokovic, 4 pari 18.45 - Djokovic mantiene il vantaggio conquistato in avvio di set e guida 4 - 3 e ......finale fra colui che gli ha recentemente strappato il primato del ranking maschile Carlose ... Lorem ipsumSCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE QUALIFICAZIONI ...

LIVE Alcaraz-Tsitsipas, Roland Garros 2023 in DIRETTA: il greco riuscirá ad arginare il torero spagnolo OA Sport

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe-Chatrier va in scena la sfida tra lo spagnolo, numero uno e il greco (numero 5 delle classifiche Atp): in palio un posto in semifinale. Il greco piaz ...Cresce sempre di più l’attesa per scoprire i primi due semifinalisti del Roland Garros. Nella giornata di oggi 6 giugno Novak Djokovic affronterà Karen Khachanov non prima delle ore 15:00. Bisognerà a ...