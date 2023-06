LIVE Alcaraz-Tsitsipas | 1-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA | iniziato l’incontro

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 40-A Doppio fallo per il greco. Negli ultimi cinque punti non è mai entrata la prima palla. 40-40 Ottimo angolo trovato con il rovescio da, che costringead accorciare, costruendosi la possibilità di girarsi sul dritto e chiudere con il lungolinea. Seconda… 40-A Il dritto del greco colpisce il nastro e termina di poco lungo. Altra occasione per lo spagnolo. 40-40 La risposta diviene deviata dal nastro, con la palla che si impenna e termina in corridoio. 30-40 Ottimo punto giocato da, che prima si apre il campo con un buon rovescio stretto e poi chiude con il dritto. Seconda 15-40 Scappa in lunghezza la volee del greco, che ancora una volta si era aperto il campo con lo schema servizio e dritto. 15-30 ...