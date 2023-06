L' Istat ha rialzato le stime di crescita per il 2023 | più 1 | 2%

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 giugno 2023) Nelil pil italiano crescerà dell'1,2 per cento, in rialzo rispetto alledel governo che registravano unadel prodotto interno lordo fino all'1 per cento. Di converso, nel 2024 lasarà inferiore rispetto alle aspettative del Def: 1,1 per cento contro l'1,5 per cento delle proiezioni di aprile. Lo dice l'nelle sue "Previsioni per l'economia italiana" per il biennio-2024, pubblicate questa mattina. Secondo l'Istituto nazionale di statistica "i segnali per i prossimi mesi suggeriscono, nonostante l'avvio particolarmente positivo, un rallentamento dell'attività economica nel prosieguo dell'anno". Tra i fattori del rallentamento ci sarebbero, sempre secondo l'analisi diffusa oggi, l'inflazione e le conseguenze delle alluvioni in Emilia-Romagna, che ...