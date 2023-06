L’istantanea dissacrante de Il Pagante nel nuovo singolo estivo ‘Poveri Mai’

Leggi su funweek

(Di martedì 6 giugno 2023) Esce venerdì 9 giugno – già disponibile disponibile in pre-save – ilde Il, pronto a far ballare anche nell’estate 2023. Prima traccia della formazione a due con Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus), Poveri Mai (Believe Artist Services) è un pezzo club friendly che vede alla produzione il tocco di MorganJ, stella mondiale dell’electro house che si ispira a sonorità UK della scena house internazionale. Il risultato sono poco meno di tre minuti che raccontano, in pieno stile, vizi (tanti) e virtù (molte meno) della società odierna. Così i trend del momento fanno da tappeto per il claim al centro del ritornello e, strofa dopo strofa, i temi si stratificano. È la prima volta, del resto, che Iltocca argomenti sensibili come la crisi economica, ...