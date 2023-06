L’inferno di Adriana Volpe contro l’ex marito Roberto Parli | “Le porto via la bambina”

(Di martedì 6 giugno 2023) “Sei una z… quando esci, ti rovino la vita”. È un’escalation di dichiarazioni forti, minacce e parole violente quella che emerge dalle testimonianze di un’amica di, chiamata a testimoniare nel processo a carico deldella conduttrice,, accusato di maltrattamenti in famiglia. Un quadro ancora più dettagliato della situazione e del raptra i due ex coniugi emerge dalle pagine de Il Messaggero, che riporta il racconto della testimone, ascoltata dai giudici nei giorni scorsi. Le cose tra lacambiano quando lei accetta di diventare una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4, nel 2020, fino a degenerare totalmente. Quando il reality comincia, l’amica della...

