“L’ho deciso così” Giulia Tramontano | Impagnatiello choc | finalmente parla ai magistrati

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Continua a farre il caso del femminicidio di, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato Alessandro, il barman 30enne in carcere da giovedì scorso. L’uomo ha confessato di aver ucciso, di avere tentato di bruciarne due volte il corpo, che ha nascosto prima in garage e poi in auto e infine, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, gettato in un’intercapedine in un’area dismessa. Oggi alle 12 i carabinieri del Sis del nucleo investigativo entreranno nell’appartamento in cui la coppia viveva in via Novella, a Senago, per effettuare rilievi alla presenza delle parti. Per rappresentare, il cui legale di fiducia Sebastiano Sartori, ha rinunciato ieri al mandato, è stato nominato un avvocato d’ufficio, dopo non poche ...