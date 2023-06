L’esplosione | l’evacuazione | le accuse incrociate | cosa sappiamo del danneggiamento della diga di Kakhovka

(Di martedì 6 giugno 2023) Un’esplosione ha causato la distruzionegrandedi, sul fiume Dnipro, nella regione di Cherson attualmente sotto il controllo delle truppe russe. L’impianto idroelettrico, alto 30 metri e lungo 3,2 chilometri circa, è strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea, annessa alla Russia. Prevedibile, il rimpallo ditra Kiev e Mosca: l’Ucraina ha infatti accusato la Russia, che occupa la maggior parte del territorio, definendo l’accaduto come «Il più grande disastro tecnologico d’Europa degli ultimi decenni» e mirato a «creare ostacoli insormontabili all’avanzata» di Kiev. A sua volta, la Federazione è convinta che dietroci siano le truppe ucraine. La preoccupazione è che l’acqua trattenuta nellapossa provocare inondazioni nell’area ...

