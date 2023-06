L' esodo dei Palloni d' oro nella nuova ' Mecca' del calcio

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - Karim Benzema ha firmato un contratto triennale con la squadra saudita dell'Al Ittihad: lo ha riferito all'AFP una fonte del club di Gedda. Il 35enne attaccante francese del Real Madrid raggiunge quindi un altro Pallone d'oro, Cristiano Ronaldo (in forza all'Al Nassr), suo ex compagno e 'rivale' nel Real Madrid, nel campionato dell'Arabia Saudita che potrebbe presto annoverare altre stelle. Si è parlato di Lionel Messi, altro fuoriclasse più volte vincitore del Pallone d'oro. E tra i possibili arrivi ci sarebbero anche Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Angel Di Maria e Roberto Firmino.

Nell'edizione odierna de' Il Tirreno è presente un articolo dedicato alla finale di domani sera di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Sono passati trentatré ...