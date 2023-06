L’escalation in Kosovo e quei legami con Kiev | cosa c’è dietro l’intreccio con Russia e Serbia

Leggi su it.insideover

(Di martedì 6 giugno 2023) Le ragioni per le quali ildivenne indipendente nel 2008 e per le quali molti Paesi ancora non ne riconoscono l’indipendenza sono note ai più. Così come è notoria la faglia politica e militare che qui, nel cuore dei Balcani, pone da un lato lae i suoicon la, e InsideOver.