Leggere e viaggiare | in montagna o nella Città Santa | 4 modi di scoprire il mondo nella nuova edizione di Libri In-Chiostro a Milano

(Di martedì 6 giugno 2023) Torna aIn-, la rassegna culturale che ogni anno anima gli spazi del convento di Sant’Angelo. La manifestazione è promossa dalla Fondazione Terrae dai Frati Minori del Nord Italia, in collaborazione con TS Edizioni e il Commissariato di Terradel Nord Italia. Il ciclo di incontri si aprirà giovedì 8 giugno (alle 18) con Milena Béthaz, già campionessa mondiale di skyrunning e guardiaparco nelle valli del Gran Paradiso, che racconta la sua storia straordinaria, raccolta nel libro Un cuore in vetta. La seconda vita di una donna più forte del destino. L’autrice dialogherà con Luisa Vuillermoz (Fondation Grand Paradis). Giovedì 15 giugno (alle 18) sarà la volta di Marika Ciaccia: anche la giovane blogger di My life in trek, una delle più popolari influencer su Instagram e ...