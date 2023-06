Lega del Filo d' Oro | circa metà degli italiani non sa che il 5x1000 è gratuito

(Di martedì 6 giugno 2023) Padova, 6 giu. (Adnkronos Salute) - Gliaffermano di conoscere il, hanno però gravi lacune su questioni fondamentali. Basti pensare che solo il 41,2% dei connazionali sa che destinare questa quota delle imposte sul reddito èper il contribuente. E' quanto emerge da una recente indagine condotta da Astra Ricerche per la Fondazionedeld'Oro, su un campione di millesoggetti Irpef, che possono cioè indicare la destinazione del proprio. Dunque se 'appena' il 41,2% dei connazionali conosce la gratuità del, tra i sostenitori della Fondazione la percentuale sale al 55,7%. Rispetto al 36,1%che sa correttamente definire il, tra i ...

Saranno ammessi solo i possessori della tesseratifoso residenti in Liguria e in Veneto. I ... idem Fin dalla giornata di ieri la prima scelta fatta dal Consiglio di, attraverso una delibera ......" calciomercato.itGrande prova personale da partefenomeno lusitano, che ha messo a referto una bellissima doppietta buona anche per festeggiare il recente rinnovo contrattuale che loal ...È quanto dichiarato dal consigliere regionale diAbruzzo e presidente della Commissione ... cultura e lavoro", dove aveva chiesto ai commissari di apportare una modifica tecnica al testo...

Lega del Filo d'Oro, circa metà degli italiani non sa che il 5x1000 è ... Adnkronos

(Adnkronos) – Gli italiani affermano di conoscere il 5×1000, hanno però gravi lacune su questioni fondamentali. Basti pensare che solo il 41,2% dei connazionali sa che destinare questa quota delle imp ...(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Oggi in seconda Commissione è stato discusso il disegno di legge presentato dai consiglieri della Lega Mancini e Puletti che mira, di fatto, a recuperare superfici di fondi ...