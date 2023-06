Lega del Filo d’Oro | circa metà degli italiani non sa che il 5×1000 è gratuito

(Di martedì 6 giugno 2023) 'Sette su 10 non è in grado di definirlo, il 47% ignora che non è alternativo all’8x1000’ Gliaffermano di conoscere il, hanno però gravi lacune su questioni fondamentali. Basti pensare che solo il 41,2% dei connazionali sa che destinare questa quota delle imposte sul reddito èper il contribuente. E’ quanto emerge da una recente indagine condotta da Astra Ricerche per la Fondazionedel, su un campione di millesoggetti Irpef, che possono cioè indicare la destinazione del proprio. Dunque se ‘appena’ il 41,2% dei connazionali conosce la gratuità del 5X1000, tra i sostenitori della Fondazione la percentuale sale al 55,7%. Rispetto al 36,1%che sa ...

...Pd e le divisioni nel centrosinistra, il ruolo di opposizione al governo Meloni viene ricoperto dalla magistratura. Hanno provato a colpire FdI con l'inchiesta "lobby nera" e lacol "caso ...LaGruppo ID ha presentato emendamenti che mirano a estendere la deroga sulle uve utilizzate per la produzione di vino IGP, permettendo che fino al 15%mosto evino finito possano ...Paesi Bassi Guarda tutti i gol dei Paesi Bassi nella fase a leghe Come si sono qualificati Unica squadra a rimanere imbattuta nellaA, i Paesi Bassi hanno iniziato con un 4 - 1 in casa...

Lega del Filo d'Oro, circa metà degli italiani non sa che il 5x1000 è ... Adnkronos

Ance Marche e Confindustria Marche hanno siglato un Protocollo d'intesa al fine di mettere in comunicazione diretta potenziali cessionari e cedenti legati ai crediti fiscali del Superbonus 110%. (ANSA ..."Sabato saremo in piazza a Cosenza per sostenere le ragioni del No all'autonomia differenziata. Lo faremo perché per prima ha capito i rischi che si celano dietro una riforma mascherata, dietro l'inte ...