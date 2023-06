L’efficienza del Pnrr passa più dal governo che dalla Corte dei Conti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 giugno 2023) Al direttore - Moderati. Verrà fuori che anche Tolkien ha cominciato a scrivere su La Discussione.Giuseppe De Filippi Al direttore - Fateci caso, tutte le volte che la maggioranza va in confusione, e non sa che fare, individua un soggetto su cui scaricare le responsabilità, spostando l’attenzione dell’opinione pubblica. Uno alza il polverone, adesso tocca alla proroga di ciò che era già previsto durante la pandemia, la sospensione del controllo concomitante delladeisule la previsione dello scudo per i dirigenti, e l’altro parla per l’ennesima volta di “deriva autoritaria”. Il dibattito si concentra su quello, liberisti che eliminano lacci e lacciuoli contro difensori delle istituzioni democratiche che vogliono porre un argine all’autoritarismo degli “orbaniani d’Italia”. Dele ...