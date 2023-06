Lecce | Baroni verso l'addio Nei prossimi giorni vertice decisivo anche per Corvino

(Di martedì 6 giugno 2023) Nonostante una salvezza raggiunta a 90 minuti dalla conclusione del campionato e non aver mai portato la propria squadra nelle ultime tre posizioni...

... i candidati a sostituirlo sono D'Aversa, De Rossi e il ct dell'Under 20 Nunziata Secondo quanto riportato da Tuttosport, le strade di Marcoe ilsembrano destinate a separarsi. Corvino ...Dopo la salvezza, ilin serie A deve pensare alla panchina. Marcodeciderà di restare o di salutare "in ...Commenta per primo E' ancora in forse la conferma disulla panchina delper la prossima stagione. Intanto, secondo la Gazzetta dello Sport , sul mercato estivo ci saranno un paio di cessioni pesanti: il centrocampista Hjulmand e il ...

Lecce, Baroni: “Salvezza grande merito ai ragazzi. Bologna Una festa ma voglio atteggiamento di sempre” ItaSportPress

Il Lecce e Marco Baroni dopo due stagioni di alto livello potrebbero salutarsi, la settimana prossima sarà decisiva. I dettagli Il Lecce e Marco Baroni potrebbero separarsi dopo due stagioni, la ...Secondo quanto risulta in esclusiva a SPORTITALIA, dopo due anni, con una promozione in A e una salvezza, Marco Baroni e il Lecce si saluteranno la prossima settimana. Diverse le offerte dalla B per l ...