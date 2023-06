Le università cinesi aumentano le tasse universitarie fino al 54%

(Di martedì 6 giugno 2023) Lestanno aumentando drasticamente lequest’anno, con alcuni dei primi aumenti in due decenni, a causa della riduzione del budget nazionale per l’istruzione terziaria e delle ristrettezze finanziarie dei governi locali. L’aumento dellesi inserisce in un contesto di crisi finanziaria dei governi locali dopo tre anni di politiche

Da domani al 9 giugno saranno 12,91 milioni gli studentiattesi sui banchi per le prove del gaokao (termine traducibile come 'alto esame') per l'ammissione all', quasi un milione (...... Gabriele Maggio ( Stella McCartney ), Luca Sburlati ( Pattern ) e Maria Luisa Frisa (... incubatore fashion e tra i più innovativi retailer, che ha selezionato alcuni designer di ...CINA Lestanno aumentando drasticamente le tasse universitarie quest'anno, a causa della riduzione del budget nazionale per l'istruzione terziaria e delle ristrettezze delle finanze ...