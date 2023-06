Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 giugno 2023) Ledeidanno spazio alla controffensiva di Kiev in Russia. Il Papa invia il cardinale Zuppi in Ucraina per la pace. Spazio anche alla battaglia per il Pnrr. Sui giornali sportivi si parla dell'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan. In casa rossonera è vera rivoluzione: divergenze tra le parti e viene contestato il mercato 2022