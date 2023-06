Le mille invenzioni sui segreti sulla barca affondata nel Lago Maggiore

Leggi su panorama

(Di martedì 6 giugno 2023) A più di una settimana dal naufragio avvenuto lo scorso 28 maggio davanti a Lisanza, nel, di unachiamata «Good…uria» che era stata affittata da un gruppo di agenti(22 persone tra donne e uomini più due di equipaggio) sia dell’Aise il servizio segreto italiano per l'estero, che del Mossad, il servizio segreto dello Stato d'Israele che si occupa delle operazioni all'estero non si ferma l’ondata di notizie false che circolanovicenda. Alla gita erano assenti gli agenti dell’Aisi, l’agenzia di intelligence che ha compiti di informazione, sicurezza e di controspionaggio all'interno del territorio nazionale. Un dettaglio non da poco. Strano vero? Niente affatto, visto che non c’èra nessuna operazione in corso e basterebbe questo a far morire sul nascere lo scoop. Ma ...