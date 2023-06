Le conseguenze (disastrose) della possibile balcanizzazione della rete

Leggi su formiche

(Di martedì 6 giugno 2023) La recente sanzione di 1,2 miliardi di euro a Meta è una conseguenza diretta di una pronuncia molto nota a chi si occupa di privacy: la sentenza “Schrems II”. Ma perché Schrems? O meglio: chi è Schrems? Maximillian Schrems è un avvocato e attivista austriaco fondatore di Noyb – European Center for Digital Rights. Per capire perché è diventato attivista torniamo indietro nel tempo a quando nel 2011 da neo-laureato in Giurisprudenza va negli Stati Uniti per un semestre e conosce l’avvocato esperto di privacy di Facebook (ora Meta) Ed Palmieri per esporgli i suoi dubbi giuridici. Ed Palmieri liquida il giovane Max con poche parole sottovalutando che di lì a poco avrebbe rimpianto il modo con cui gli aveva risposto. La materia del contendere tra Ed Palmieri e Max Schrems viene enunciata nella prima causa che quest’ultimo intraprese (“Schrems I”). La vicenda parte nel 2013 quando Schrems ...