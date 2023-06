Le colpe di Schlein | Letta e Renzi

(Di martedì 6 giugno 2023) È vero che il Pd ha avuto un tracollo alle elezioni comunali, ma secondo me si attribuiscono troppealla.Emma MorettiVia email Gentile lettrice, scrivevo giorni fa che troppi si aspettavano troppo da una giovane signora che è alla guida del partito da appena due mesi. Però aggiungevo che laci ha messo del suo: non ha formulato alcun programma sociale (anche perché bloccata dai veti di notabili e correnti) e ha trasmesso un’immagine da radical chic milionaria e fricchettona, a partire dalla sua prima intervista, concessa nientemeno che a Vogue, una rivista di moda al caviale che mal si coniuga con un partito erede di Gramsci e del cattolicesimo sociale di Moro. Ciò chiarito, penso che lei non abbia torto. La tara del Pd viene da lontano. Si è manifestata all’inizio con, che fece ciò che Tony ...

... Waterfront Mall non è altro che l'ennesimo centro commerciale Garibaldi:non ha, vento di destra pure in Liguria ma Toti è meno forte Caos A10, Toti convoca Autofiori. Tosi: tira le ...... 21enne genovese colpisce auto e minaccia passanti: arrestato redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Garibaldi:non ha, vento di destra pure in Liguria ma Toti è meno ...TAGS multedo CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Garibaldi:non ha, vento di destra pure in Liguria ma Toti è meno forte redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE ...

Non è tutta colpa di Elly Schlein - ItaliaOggi.it Italia Oggi

È vero che il Pd ha avuto un tracollo alle elezioni comunali, ma secondo me si attribuiscono troppe colpe alla Schlein. Emma Moretti Via email ... Read more ...“E’ passata una settimana dai ballottaggi in Liguria che ci hanno visto perdere sia a Ventimiglia sia soprattutto a Sestri Levante. C’è un vento di destra che attraversa il nostro Paese e la nostra re ...