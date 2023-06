Le bugie sul repulisti in Rai | ci sorbiremo pure Damilano

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 giugno 2023) Ledella Sinistra hanno le gambe lunghe e continuano a correre anche quando si sbriciolano, polverizzate dai tarli dal ridicolo. Come quella della “Decima” fascista alla parata del 2 giugno alimentata da Michela Murgia e rilanciata dai vari Saviano, Berizzi e da questo incomprensibile Bottura in fama di umorista, come gli altri del resto, che fa ridere solo suo malgrado. Una bugia ancora più grande è il regime in Rai,, epurazione, artisti sopraffini che il mondo ci invidia costretti sui treni piombati, deportati. Dunque vediamo: se n’è andato Fazio con le sue brigate rosa, traghettato a La9 a prendere 10 milioni; se n’è andata la Littizzetto di contorno, paragonandosi ai grandi martiri della cristianità; se ne andrà, per non essere da meno, Gramelly che scambia un viado per una fanciulla e una preside ladra per una martire. Se ne sono ...