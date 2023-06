Lazio | Tare | 'In passato ho rifiutato Milan e Napoli Sarri? Per lui Cancellieri era un crac'

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo l'addio consumatosi ieri trae la, l'ormai ex ds biancoceleste ha raccontato oggi al Messaggero alcuni retroscena passati...

La procura di Tivoli indaga per false fatture il senatore di Forza Italia Claudio Lotito e altri sei tra dirigenti ed ex della S. S.. Tra questi c'è l'ex ds Igli. Sotto la lente dei magistrati, scrive ogg i Il Fatto Quotidiano , ci sono gli acquisti di sette calciatori della Salernitana, sempre di proprietà di Lotito. L'...lascia la, Lotito volta pagina. È la fine di un'era.Per le plusvalenze sono indagati, oltre a Lotito, altri sei tra attuali ed ex dirigenti die Salernitana, tra cui Igli, che ieri ha annunciato il suo addio . Tutto nasce da una ...

UFFICIALE - Lazio, Tare lascia: non sarà più il ds del club Fantacalcio ®

[themoneytizer id=”99064-6] LA MOSSA – Una lettera d’addio il giorno dopo la fine del campionato: «Dopo 18 anni si chiude la mia bellissima esperienza da calciatore e ds della Lazio. Ringrazio Lotit ...Era il 2004 e “faccio tutto io” Lotito piombava nel calcio. Quasi diciannove anni dopo il suo avvento riecco il Lotito sovranista. E’ agevolato dalla presenza di Sarri, allenatore con capacità da mana ...