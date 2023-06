Lazio-Tare | i retroscena dell'addio e l'idea per sostituirlo

(Di martedì 6 giugno 2023) O lui, o me. E Lotito ha scelto lui. Il rapporto tra Iglie Maurizio Sarri non è mai decollato: dirigente e allenatore...

Commenta per primo Un rapporto iniziato bene e finito male: questo il racconto che fa oggi Repubblica della vicenda che ha visto protagonisti allanegli ultimi due annie Sarri . L'addio del ds biancoceleste annunciato ieri sono state conseguenza inevitabile di una serie di tensioni divenute insanabili. E pensare che era stato proprio ...Fossi in lui, punterei diritto Igli, appena congedato dalladopo diciotto anni di grande lavoro. Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scouting, è bravissimo a fare quello che fa, anche ...Non risultano contatti in corso con l'ex direttore sportivo della, Igli, ma non è da escludere che più avanti il Milan cerchi una figura di campo. ...

UFFICIALE - Lazio, Tare lascia: non sarà più il ds del club

[themoneytizer id=”99064-6] Tare lascia in dote il diamante Milinkovic, ora il caso più spinoso, a scadenza nel 2024. È uno dei motivi d’attrito con Lotito, convinto che il ds abbia confabulato con l ...La Lazio è arrivata seconda in campionato: un risultato storico pensando che ad agosto nessuna la dava tra le prime quattro forze del campionato. La qualificazione in Champions League impone alla soci ...