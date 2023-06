Lazio | Lotito vuole blindare Luis Alberto

E i bookmaker danno anche la quota Sembra ormai ad un passo l'addio di Milinkovic Savic alla. ... lo ha cercato: ma mai la società bianconera è riuscita a prenderlo perché cono fai vedere ...: 9. Il ritorno del sarrismo. Bravo, bravissimo,che ha puntato su Maurizio Sarri, concedendogli tempo e fiducia. Con un Immobile al di sotto dei suoi standard abituali, il tecnico di ...Commenta per primo Uno dei motivi che ha portato alla rottura fra Igli Tare e Claudiorisiede anche nel mercato e nel giocatore simbolo della gestione delladegli ultimi anni: Sergej Milinkovic - Savic. Secondo il Messaggero, infatti il patron rinfaccia al ds l'amicizia ...

Fine di un’era: il diesse Tare lascia dopo 18 anni la Lazio (15 da dirigente). In totale 17 finali tra prima squadra e Primavera, 10 trofei ...La società di Lotito e Binance si erano legate con un contratto di due anni più opzione per il terzo ma l'accordo prevedeva due anni come 'main sponsor'.