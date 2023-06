Lazaro-Torino | è finita La palla adesso ripassa all’Inter

(Di martedì 6 giugno 2023) Si chiude con un infortunio l’esperienza dial, visto che la scorsa settimana il laterale austriaco si è fermato (vedi articolo). Tornerà, come conferma Pedullà da Sportitalia Mercato. NIENTE DA FARE – Per l’ennesima volta il prestito di Valentinosi chiude col suo ritorno. Il laterale austriaco in stagione colha collezionato venticinque presenze fra Serie A (ventitré) e Coppa Italia (due), ma non sarà esercitato il diritto di riscatto. Alfredo Pedullà fa sapere che tornerà, che deciderà cosa fare con lui. Pernon era andato a buon fine il riscatto anche nei precedenti prestiti (Newcastle United, Borussia Monchengladbach e Benfica). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Come detto, ilnon sembra voler concedere sconti per il cartellino di Schuurs e la sua ... Una sarebbe Valentino, valutato 6 milioni, e l'altra Samuele Mulattieri , valutato sui 7 - 8 ..., KOBrutte notizie in casa: Juric sabato dovrà rinunciare a Valentinovittima di una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia ...Salutano Ola Aina e, che non verrà riscattato dall'Inter. Si cercherà di riscattare Vlasic (13 milioni West Ham) e Miranchuk (9.5 milioni Atalanta), ma trattando sul costo del cartellino. ...

Lazaro ancora di ritorno all’Inter. Il Torino ha già deciso Inter-News.it

Lazaro ha scritto un lungo messaggio sui social nel quale riassume la sua stagione e ringrazia tutto il mondo granata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...