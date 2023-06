Lavoro | Assosistema | “Vera garanzia del salario è nella contrattazione collettiva”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 giugno 2023) Il direttore generale diConfindustria, Matteo Nevi, è intervenuto oggi alla Camera dei deputati in commissione, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione eminimo “Ladelè da ricercareche in Italia ha un grado di diffusione superiore all’80% dei settori coperti. Introdurre unminimo servirebbe solo a creare una concorrenza tra legge e autonomia negoziale e ad incentivare la fuga dallaverso una regolamentazione tra privati”. Ad affermarlo è il direttore generale diConfindustria, ...