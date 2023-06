L’attacco alla diga vicino a Kherson rimette al centro la questione idrica della Crimea

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono già più di 20 i villaggigati dalNova Kakhovka sul fiume Dnipro, a circa 20 miglia (30 km) a estcittà di. Il livello dell’acqua dopo la distruzione era salito di 2,5 metri a valle. L’agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito, citando i servizi di emergenza, che 11 campate su 28 sono state distrutte. Laattraversa l’enorme fiume Dnipro dell’Ucraina, trattenendo un enorme serbatoio d’acqua. E’ alta 30 metri e larga centinaia di metri. Fu costruita nel 1956 come partecentrale idroelettrica di Kakhovka. Il serbatoio contiene circa 18 chilometri cubi di acqua, rifornendo la penisola dia Sud, così come la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, a Nord. ...

Mosca: "diga è un atto terroristico di Kiev per fermare le nostre truppe" Kiev: la centrale idroelettrica è completamente distrutta Kiev:a diga mette a rischio migliaia di civili