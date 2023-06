L’associazione culturale ‘Benevento nascosta’ in una lettera aperta | “Piazza Pacca ultima chance | non sprechiamola”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo una lunga nota delche si prefigge lo scopo di divulgare e valorizzare il patrimonio storico ed artistico del territorio che pubblichiamo in ampi stralci, ma per la cui lettura completa si può far riferimento alla pagina Facebook della predetta associazione. “Negli ultimi tempi abbiamo assistito alla polemica sorta intorno agli scavi archeologici in(exS. Maria) per la realizzazione di opere connesse alla progettualità PICS. – ha spiegato laai beneventani del– E’ scontato il nostro dissenso circa le scelte che si minaccia di intraprendere. Tuttavia, ci piace ...